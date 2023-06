Presidente da Comissão Europeia encontrou-se com Lula da Silva

A Presidente da Comissão Europeia encontrou-se com o Presidente do Brasil. Ursula Von der Leyen e Lula da Silva reuniram-se no Palácio do Planalto, em Brasília, falaram sobre a guerra na Ucrânia, sobre o acordo União Europeia-Mercosul e sobre questões ambientais.