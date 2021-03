Presidente da Comunidade de Madrid dissolve parlamento regional e convoca eleições

Fontes do Governo regional citadas pela agência EFE avançam que Isabel Díaz Ayuso, que dirige um executivo de coligação entre o Partido Popular (PP) e o Cidadãos (direita liberal), tomou esta decisão para impedir que este último se junte ao Partido Socialista (PSOE) na apresentação de uma moção de censura ao executivo da região.

A decisão foi tomada depois da apresentação de uma moção de censura do PSOE e do Cidadãos na comunidade de Múrcia (sudeste), onde este segundo partido também é o parceiro minoritário do PP no governo de coligação regional.

O vice-presidente do executivo de Madrid, Ignacio Aguado, do Cidadãos, criticou o facto de, apesar de o acordo de governo regional estar a ser cumprido, a presidente ter decidido demitir-se "unilateralmente" e, por "capricho", quebrar o pacto que mantém as duas formações para governar a região.

Para Aguado, esta decisão, que se deve a interesses partidários e pessoais, é uma "imprudência" e "irresponsabilidade" da parte de Ayuso, e coloca a Comunidade de Madrid em risco de "descarrilar".

Aguado espera que Ayuso "retifique" a decisão e cancele a convocatória eleitoral.

O PP e o Cidadãos partilham dois outros governos regionais, o da Andaluzia e o de Castela e Leão.

Segundo a EFE, o PP de Madrid considera que a presidente da região está bem implantada no espaço eleitoral do centro-direita e tem a capacidade de melhorar o resultado que alcançou em 2019, conseguindo mesmo baixar a influência do Vox (extrema-direita) e evitar uma eventual coligação das formações de esquerda com o Cidadãos.

A comunidade de Madrid, localizada no centro de Espanha e com quase sete milhões de pessoas, é uma das 17 comunidades autónomas, e inclui a cidade com o mesmo nome que é capital do país.