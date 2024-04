Presidente da Coreia do Sul nomeia novo chefe de gabinete após derrota eleitoral

Chung, que cumpriu cinco mandatos como deputado, é considerado próximo do Presidente e tem experiência como assessor presidencial para assuntos políticos no governo do também conservador Lee Myung-bak (2008-2013).

O novo chefe de gabinete, de 63 anos, substitui Lee Kwan-sup, que pôs o cargo à disposição, juntamente com outros dirigentes, incluindo o primeiro-ministro, Han Duck-soo, na sequência do revés eleitoral.

Na semana passada, Yoon, no segundo ano do mandato de cinco, declarou-se culpado pela derrota da formação política que lidera, o Partido do Poder Popular (PPP), nas legislativas de 10 de abril, e prometeu uma remodelação governamental.

O PPP obteve 108 lugares em 300 na Assembleia Nacional, tornando Yoon no primeiro Presidente na democracia sul-coreana a não ter o controlo do parlamento em qualquer momento do mandato.