Presidente da FIFA diz que Ronaldo é uma “lenda viva” do futebol mundial

O presidente do organismo que rege o futebol mundial enviou uma mensagem ao internacional português após o jogo na Suécia que foi divulgada pela FIFA.



“Parabéns, Cristiano! Mais de 100 golos pela tua seleção!! Um recorde fantástico que só está ao alcance de uma lenda viva do futebol mundial como tu és. Espero poder em breve dar-te os parabéns em pessoa. Forte abraço. Gianni”, escreveu o presidente da FIFA ao jogador da Juventus.



Cristiano Ronaldo, de 35 anos, alcançou na terça-feira os 101 golos pela seleção, ao marcar os dois golos que deram a Portugal a vitória sobre a Suécia em Solna, por 2-0, num jogo da Liga das Nações.



O madeirense, que se tornou o segundo jogador da história a somar 100 golos por uma seleção, está agora mais perto do recorde absoluto, os 109 de Ali Daei, atualmente com 51 anos, que teve como ponto alto da carreira a passagem pelo Bayern de Munique, em 1998/99.



O português disse na terça-feira que ficou "muito feliz" pela vitória frente à Suécia (2-0), na Liga das Nações, e por ter chegado aos 101 golos pela equipa principal de Portugal.



"Claro que chegar aos 100 e depois 101 golos, com dois golaços, deixa-me muito feliz", afirmou na entrevista rápida após a partida.