Presidente da Geórgia agradece "apoio permanente e estável" de Portugal na área da política externa

Lusa02 Out, 2017, 13:58 | Mundo

"Quero agradecer-lhe pessoalmente e quero agradecer ao Governo português pelo apoio permanente e estável que sempre nos deram nos últimos 25 anos nas questões principais que afetam o meu país, nomeadamente na sua frente externa", referiu o chefe de Estado georgiano numa curta declaração na sua língua natal e com tradução simultânea.

"Em particular [agradecer] a integração na NATO e o processo de integração na União Europeia (UE) e o grande apoio que nos deu à nossa soberania e integridade territorial que foi violada pela Rússia, o país vizinho", assinalou Giorgi Margvelashvili, 48 anos, que no domingo iniciou uma vista oficial de três dias a Lisboa.

"Em todas estas questões temos tido o vosso apoio e estou extremamente grato por essa boa vontade e apoio", sublinhou.

O Governo de Tbilissi, confrontado com uma situação regional muito instável, sucessivas crises internas e rebeliões secessionistas apoiadas por Moscovo na Ossétia do Sul e Abkházia -- para além da região autónoma da Adjara --, tem insistido no reforço da cooperação com a NATO, denunciada pela Rússia, e na aproximação a Bruxelas.

O aumento da cooperação bilateral em diversas áreas entre a ex-república soviética do Cáucaso do Sul e Portugal foi outro vetor sublinhado pelo líder georgiano.

"Tenho a certeza que existe um grande potencial de aumentar a cooperação entre os dois países na área económica, cultural, na investigação científica, nas trocas entre os dois países, nomeadamente no turismo, e todas essas oportunidades vão decerto realizar-se", assegurou Margvelashvili.

A "calorosa hospitalidade" na receção à sua delegação, a admiração pela "beleza de Portugal" e "a boa vontade e espírito de colaboração com que nos recebeu" foram também aspetos que o Presidente georgiano entendeu destacar na sua curta declaração.

"Tenho a certeza, e posso garantir, que vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para aumentar a colaboração entre os dois países. Por isso, agradeço o seu apoio e a calorosa hospitalidade com que nos recebeu", concluiu.

Previamente, e na declaração aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que Portugal celebra 25 anos de relações diplomáticas com este país do Cáucaso, antiga república soviética, e "tem sido constante no seu apoio à soberania, à independência e à integridade da Geórgia nas fronteiras internacionalmente reconhecidas".

O Presidente da República anunciou ainda que aceitou o convite do seu homólogo para visitar a Geórgia.