Presidente da Geórgia saúda recomendação da Comissão Europeia para adesão à UE

"Regozijo-me com o povo georgiano e saúdo a recomendação positiva da Comissão Europeia relativamente ao estatuto de candidato para a Geórgia", escreveu a líder pró-Ocidente na rede social X (antigo Twitter).

Hoje, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou esta recomendação, que também inclui a abertura de negociações de adesão com a Ucrânia e com a Moldova.

Salomé Zourabichvili prometeu que continuará "a desempenhar o papel de líder pró-europeia, a fim de promover e fazer avançar as reformas ainda necessárias".

Contudo, os seus poderes são limitados e os seus adversários são numerosos.

Em outubro, o Parlamento tentou a sua destituição, que apenas fracassando por cerca de 15 votos, e fações importantes de deputados acusam o Governo de minar a candidatura à UE da Geórgia, país caucasiano que se tornou independente em 1991, para seguir uma política pró-Rússia.

Tal como a Ucrânia e a Moldova, duas outras antigas repúblicas soviéticas, a Geórgia tomou medidas acordadas com Bruxelas para se tornar candidata à adesão logo após o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro do ano passado.

As adesões à UE e à NATO, que já foram consagradas na Constituição da Geórgia, conta com o apoio de mais de 80% da população georgiana, de acordo com várias sondagens.

Salomé Zourabichvili apelou aos seus concidadãos para se concentrarem hoje à noite em frente à residência presidencial, na capital, Tbilisi, para mostrarem o seu desejo de adesão à UE.