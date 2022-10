Presidente da Guiné-Bissau apela ao diálogo em visita a Putin em Moscovo

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, apelou hoje ao diálogo entre a Rússia e a Ucrânia durante um encontro com o homológo russo, Vladimir Putin, no Kremlin, a sede do governo russo, em Moscovo.