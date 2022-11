Presidente da Guiné-Bissau na Venezuela para reforçar cooperação

Umaro Sissoco Embaló foi recebido no Aeroporto Internacional de Caracas pela vice-presidente de Ciência, Tecnologia, Educação e Saúde da Venezuela, Gabriela Jiménez Rámirez, e pelo vice-ministro de Relações Exteriores para a África, Yuri Pimentel.

A chegada de Embaló e delegação foi transmitida pela VTV, sublinhando que o Presidente da Guiné-Bissau tem previstas reuniões com autoridades do Governo venezuelano, para "tratar de temas de interesse bilateral".

A Presidência guineense indicou que a visita oficial realiza-se, na sequência de um convite do chefe de Estado venezuelano, Nicolas Maduro, tendo como objetivo reforçar a cooperação entre os dois países, de acordo com um comunicado divulgado na rede social Facebook.

A mesma nota indicou que as áreas da educação, da saúde, das infraestruturas e do petróleo "são as grandes prioridades" nos encontros do Presidente guineense com as autoridades venezuelanas.

Em 13 de abril, representantes da Venezuela e da Guiné-Bissau decidiram reforçar a cooperação nas áreas de ciências, tecnologias e inovação.

Recentemente, passaram também em revista uma carta de intenções, em matéria de agricultura e pescas, assinada pelos dois países, para aumentar a cooperação nesta área.

A Venezuela e a Guiné-Bissau mantêm relações diplomáticas desde 2006.

Em 2008, ambos os países assinaram um Acordo Marco de Cooperação, que deu origem a vários projetos de intercâmbio bilateral nas áreas de ciência e tecnologia, comunicação e informação.