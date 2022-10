Presidente da Guiné-Bissau quer comprar fragatas e helicópteros russos

Sissoco Embaló disse, durante um encontro com Putin no Kremlin, em Moscovo, que a Guiné-Bissau quer comprar fragatas russas para a sua marinha, segundo a agência noticiosa russa Sputnik.

"Talvez a Rússia nos possa disponibilizar tais navios e depois ver como pagar pela aquisição destas fragatas. Podemos também encomendar helicópteros. Vamos estudar como os dois lados podem acertar as contas", disse Sissoco Embaló.

De acordo com a Sputnik, Vladimir Putin apelou, na reunião com o presidente guineense, à cooperação entre a Rússia e a Guiné-Bissau no combate à pirataria e na exploração dos recursos de pesca.

Em julho, o presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou no final de uma visita a Bissau que a França vai apoiar a formação de militares da Guiné-Bissau, no âmbito de um programa de apoio ao combate ao narcotráfico e pirataria marítima.

Segundo a agência de notícias espanhola Efe, Sissoco Embaló, que é também presidente da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), defendeu no encontro com Putin o diálogo para pôr um fim à guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

"A situação criada pela guerra entre dois povos irmãos minou as conquistas em todo o mundo, inclusive em cereais e fertilizantes", disse o líder guineense.

A Rússia tem dado prioridade às relações com África, cujos responsáveis têm estado entre os poucos líderes mundiais a visitar Moscovo nos últimos meses.