Presidente da Guiné-Conacri Alpha Condé confirmado como candidato a um terceiro mandato

"O Presidente Alpha Condé será o nosso candidato às eleições presidenciais", destacou o partido Assembleia do Povo da Guiné (RPG, no acrónimo francês), que tinha solicitado a recandidatura do atual chefe de Estado em agosto.

A perspetiva de uma nova candidatura de Alpha Condé suscita há quase um ano uma onde de protestos, que têm sido repetidamente reprimidos, causando dezenas de mortes entre os manifestantes, noticia a agência AFP.

O Presidente da Guiné-Conacri, Alpha Condé, tinha anunciado em 11 de agosto, na televisão nacional, que as eleições presidenciais se realizarão em 18 de outubro.

O chefe de Estado aprovou uma reforma constitucional em março, que, de acordo com a oposição, foi apenas um subterfúgio para permitir que Condé se recandidate pela terceira vez.

O mandato do Presidente Condé, de 82 anos, eleito em 2010 e reeleito em 2015, termina no final deste ano.

Alpha Condé foi líder histórico da oposição que se tornou o primeiro Presidente democraticamente eleito, após décadas de um Governo autoritário naquele país.

A Guiné-Conacri, um país pobre apesar dos seus recursos naturais significativos, tem sido palco, desde outubro, de uma mobilização, muitas vezes marcada pela violência, contra o plano do Presidente de procurar manter-se no poder.