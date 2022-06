Presidente da Guiné Equatorial defende recursos dos países da CPLP contra a miséria

Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, que se encontra em Portugal, onde participa na Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, fez uma declaração no final de uma visita à sede do secretariado-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em Lisboa.

Sobre o processo de integração plena da Guiné Equatorial na CPLP, Obiang disse que este está a evoluir "positivamente" e que espera "em breve" ultrapassar os obstáculos que ainda subsistem para o cumprimento do roteiro estabelecido em 2014, aquando da adesão do país à organização lusófona.

A este propósito, recordou que a Câmara dos Deputados e o Senado da Guiné Equatorial já aprovaram o novo código penal -- que prevê a abolição da pena de morte -, encontrando-se na fase de finalizar os procedimentos internos.

Também no caminho da integração, a Guiné Equatorial aprovou a introdução do ensino da língua portuguesa no sistema escolar, a partir do próximo ano letivo.

A República da Guiné Equatorial foi admitida como membro de pleno direito da CPLP na X Conferência de Chefes de Estado e de Governo, realizada a 23 de julho de 2014, em Díli.

Obiang Nguema Mbasogo considerou importante que a CPLP continue a aproximação aos seus povos, tendo em conta os "enormes recursos" que os respetivos países possuem, que podem ser rentabilizados para minimizar a fome, a miséria e as doenças que a grande maioria das suas populações ainda sofre.

E congratulou-se com a assinatura, na cimeira de Luanda, em julho passado, do acordo de mobilidade no espaço comunitário, que na sua opinião será "um instrumento decisivo" para a circulação dos cidadãos nestes países. A Guiné Equatorial ainda não ratificou este instrumento.

O secretário-executivo da CPLP, Zacarias da Costa, sublinhou os avanços da Guiné Equatorial no processo de integração, embora compreenda que "cada país tem a sua forma de lidar com as questões".

"O mais importante é que o compromisso está a ser feito e notamos progressos significativos", disse à Lusa, no final da visita de Obiang à sede da da CPLP.

Zacarias da Costa gostaria de ver o processo concluído antes da próxima cimeira da CPLP e a Guiné Equatorial "plenamente e efetivamente integrada".

Quando tal acontecer, disse, será possível a realização de mais reuniões em Malabo, capital da Guiné Equatorial, bem como este país assumir a presidência da organização.