Presidente da Guiné Equatorial promete financiar escola portuguesa da CPLP no país

"Abordámos a questão da língua portuguesa", afirmou à Lusa o diplomata Francisco Ribeiro Telles, a propósito do seu encontro com o chefe de Estado equato-guineense, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, no sábado passado, no final da sua visita oficial ao mais recente membro da CPLP.

Neste contexto, Obiang terá sublinhado que "a introdução do português é um pouco um regresso às raízes da Guiné Equatorial", país que antes de ter sido uma colónia espanhola foi uma colónia portuguesa.

"Eu disse-lhe que, de facto, uma das coisas que constatava era que era necessário dar um impulso muito forte à aprendizagem do português, que pouco tinha sido feito nessa área e que tinha uma ideia, que podia transmitir-lhe em primeira mão (...). Era a possibilidade de passar a haver uma escola de língua portuguesa na Guiné Equatorial", afirmou o diplomata português.

Porque, já existem no país uma escola francesa, uma espanhola e até uma turca e "porque não uma escola de língua portuguesa?", questionou o secretário-executivo da CPLP.

O Presidente Obiang "achou a ideia excelente e disse que financiava o projeto".

"De modo que agora, há que pô-lo de pé", afirmou o diplomata.

Segundo Ribeiro Telles, este "seria um primeiro projeto CPLP, uma primeira escola CPLP".

"Já existem escolas portuguesas nalguns países da CPLP (...), mas isto seria a primeira escola com uma gestão CPLP", sublinhou, sem adiantar qual o valor do investimento ou a capacidade em termos de formação de alunos que o novo estabelecimento de ensino poderia representar.

"Agora há que partir pedra sobre isso tudo. Eu queria era saber se da parte do Presidente havia predisposição para acolher um projeto deste tipo e para o financiar", e isso foi um objetivo alcançado, destacou o diplomata português.

Contudo, avançou que a "ideia" é que esta escola, embora sediada em Malabo, possa ter, eventualmente um polo, na segunda maior cidade do país, Bata, no continente.

Antes será necessária uma ação de formação de professores, admitiu.

Para já, "há a garantia de que a Guiné Equatorial financia o projeto, nomeadamente da infraestruturas", afirmou, reforçando que este será "um projeto CPLP, não é do Estado A, B ou C".

No encontro de 40 minutos que teve com o Presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang também assegurou que o projeto de revisão do Código Penal, com abolição da pena de morte, está pronto para ir ao parlamento.

A abolição da pena capital e a promoção da língua portuguesa - que foi tornada língua oficial - eram dois compromissos previstos no roteiro de adesão da Guiné Equatorial como membro efetivo da CPLP, o que aconteceu em 2014.

O secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Ribeiro Telles, realizou uma visita oficial de quatro dias à Guiné Equatorial entre 4 e 7 de março.

A deslocação também teve como objetivo "discutir" com as autoridades equato-guineenses "o novo programa de apoio à integração da Guiné Equatorial" ao bloco lusófono, e que deverá ser discutido e aprovado pelos chefes da diplomacia ou mesmo na conferência de chefes de Estado e de Governo da CPLP, prevista para setembro em Luanda, Angola.

Integram ainda a organização Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.