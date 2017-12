Partilhar o artigo Presidente da Junta Autónoma da Galiza espera que as eleições regionais da Catalunha reponham a democracia Imprimir o artigo Presidente da Junta Autónoma da Galiza espera que as eleições regionais da Catalunha reponham a democracia Enviar por email o artigo Presidente da Junta Autónoma da Galiza espera que as eleições regionais da Catalunha reponham a democracia Aumentar a fonte do artigo Presidente da Junta Autónoma da Galiza espera que as eleições regionais da Catalunha reponham a democracia Diminuir a fonte do artigo Presidente da Junta Autónoma da Galiza espera que as eleições regionais da Catalunha reponham a democracia Ouvir o artigo Presidente da Junta Autónoma da Galiza espera que as eleições regionais da Catalunha reponham a democracia