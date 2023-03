Presidente da Micronésia acusa China de suborno e "guerra política" e procura aproximação a Taiwan

Numa carta de 13 páginas enviada ao Parlamento e aos governadores estaduais, o presidente cessante da Micronésia acusa a China de travar uma “guerra política” no seu país e de recorrer ao suborno e a ameaças pessoais para garantir que os Estados Federados da Micronésia (FSM) permanecem alinhados com Pequim ou neutros no caso de uma guerra contra Taiwan., escreveu Panuelo na carta.

Pequim procura assumir o governo da ilha autogovernada de Taiwan, que o Partido Comunista Chinês clama como seu território.

"Somos subornados para sermos cúmplices e subornados para permanecermos calados. Estas são palavras fortes, mas descrevem com precisão a situação", acrescentou o presidente cessante da Micronésia.





Panuelo já tinha anteriormente manifestado preocupações sobre a crescente influência de Pequim no Pacífico Sul, e opôs-se a um acordo de segurança que poderá permitir o destacamento de tropas chinesas para a região.



David Panuelo diz ainda ter recebido “ameaças diretas à integridade física” e ter sido perseguido por “dois homens chineses”., disse Panuelo, explicando que teve que mudar o seu número de telefone por causa das chamadas “incessantes” do embaixador chinês, que tentou persuadi-lo a aceitar as vacinas chinesas contra a covid-19.

Micronésia procura aproximação a Taiwan

David Panuelo, que cessará funções em maio depois de ter perdido as últimas eleições, diz ainda na carta que reuniu-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros de Taiwan em fevereiro para debater uma eventual troca de laços diplomáticos., escreveu o presidente cessante da Micronésia.O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Taiwan garantiu que o seu país "está disposto a ajudar no desenvolvimento da Micronésia, beneficiar o bem-estar do seu povo e respeitar e acolher a expansão das relações bilaterais".

China rejeita “calúnias”

“A China sempre tratou todos os países, grandes ou pequenos, de forma igual”, declarou a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Mao Ning, durante uma conferência de imprensa esta sexta-feira.Pequim e Taiwan têm um histórico de competição nas ilhas do Pacífico, onde estão localizados quatro dos 14 aliados diplomáticos de Taiwan.Por sua vez, as ilhas do Pacífico são também um ponto de tensão entre os EUA e a China, que se intensificou à medida que Pequim procura expandir a sua influência nesta região estratégica.O interesse pela Micronésia, que conta com apenas 100 mil habitantes, passa pelo facto de se situar a sudeste de Guam, uma ilha onde os Estados Unidos têm presença militar e que poderá tornar-se um território chave em caso de conflito em Taiwan.

Os Estados Federados da Micronésia são aliados de Washington, com quem mantêm laços estreitos desde a sua independência conquistada há mais de 30 anos.