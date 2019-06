Presidente da Moldávia dissolve parlamento e convoca eleições

Lusa09 Jun, 2019, 10:13 | Mundo

Pavel Filip, primeiro-ministro nomeado Presidente após a suspensão do Presidente pró-russo Igor Dodon pelo Tribunal Constitucional, assinou hoje os decretos convocando as eleições para 06 de setembro, anunciou a presidência da Moldávia.

O parlamento da Moldávia aprovou no sábado a composição do novo Governo, uma aliança sem precedentes entre pró-rússos e pró-europeus, para tentar acabar com a crise política criada após as eleições de fevereiro, onde nenhum partido obteve a maioria.

Depois de meses de negociações, o Partido Socialista do Presidente Igor Dodon, arauto de uma aproximação à Rússia e integração na sua união económico euro-asiática, e a aliança pró-europeia ACUM, liderado pela nova primeira-ministra, Maia Sandu, coligaram-se e derrubaram Partido Democrata no poder, dirigido pelo oligarca Vlad Plahotniuc, considerado o homem mais poderoso do país.

Um dos países mais pobres da Europa a par da Ucrânia, a Moldávia tem sido abalada desde a sua independência da antiga União Soviética em 1991 por constantes crises políticas e onde permanece um "conflito congelado" a Transnístria, o território separatista pró-russo do leste que escapa ao seu controlo.