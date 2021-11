Presidente da Nicarágua apelida deputados da UE de fascistas e nazis

Para Daniel Ortega, "aquilo a que agora se chama União Europeia tem uma maioria de parlamentares fascistas, nazis".



"No Parlamento Europeu, a maioria é fascista", acusou, durante um ato oficial transmitido pela televisão, em declarações citadas pela agência de notícias France-Presse (AFP).



"Já é tempo de a Europa entender de uma vez por todas que nestas terras governa o povo nicaraguense e não os governos europeus", acrescentou.



Ortega criticou ainda Espanha, onde "os descendentes do regime franquista, que massacraram e assassinaram o povo espanhol" permanecem e ocupam "ainda espaços de poder".



"A irmandade com (Adolf) Hitler, os irmãozinhos de Hitler, estão no poder, e agora querem formar uma internacional do fascismo", acrescentou.



Ortega disse ainda que o presidente de Estados Unidos, Joe Biden, "devia pedir perdão pelos crimes cometidos na Nicarágua e no mundo" e afirmou que "os governantes norte-americanos" deviam ser julgados pelo Tribunal Penal Internacional.



O antigo guerrilheiro sandinista, de 75 anos, no poder desde 2007, ganhou as eleições de domingo na Nicarágua com 75,92% dos votos, quando estavam apurados 97,74% dos boletins, de acordo com o Conselho Supremo Eleitoral.



Os Estados Unidos e a UE condenaram as eleições na Nicarágua, após a detenção de 39 adversários, incluindo os sete principais potenciais rivais de Ortega.



Na segunda-feira, a UE considerou que estas eleições foram o último passo para a conversão do país "num regime autocrático", pelas mãos de Daniel Ortega.