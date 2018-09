Presidente da Nicarágua recusa retomar diálogo mediado pela Igreja

Lusa11 Set, 2018, 07:18 | Mundo

"Foi realizada uma tentativa e simplesmente não funcionou (...) em primeiro lugar porque foi transmitida na televisão", confessou Daniel Ortega, numa entrevista ao canal de televisão alemão Deutsche Welle, em Manágua.

O Presidente nicaraguense admitiu estar a preparar com o Governo um diálogo "a partir da base", ou seja, a partir da população das comunidades e dos bairros.

A Igreja Católica, testemunha e mediadora do diálogo, continua à espera de uma resposta positiva do Governo para retomar o diálogo nacional, com o qual espera encontrar uma solução pacífica para a crise que já deixou centenas de mortos no país desde abril.

O diálogo começou em meados de maio, mas desenvolveu-se intermitentemente e está suspenso desde 25 de junho.

No mesmo dia em que Ortega rejeitou retomar o diálogo com os bispos, o Governo divulgou uma mensagem do papa Francisco a apelar à "fraternidade no país", que no dia 15 deste mês marca o 197.º aniversário da independência.

"Por ocasião do feriado nacional da Nicarágua, faço chegar as minhas saudações cordiais a todos os filhos e filhas deste amado país, assegurando-lhes a minha oração para que Jesus Cristo lhes conceda o dom da reconciliação fraterna e uma coexistência pacífica", disse Francisco.

As manifestações da oposição começaram a 18 de abril contra uma reforma da segurança social, entretanto abandonada, e intensificaram-se em seguida, alastrando a todo o país em reação a uma violenta repressão que fez mais de 400 mortos.

Os opositores acusam Ortega, de 72 anos, de corrupção, de nepotismo e de ter instaurado uma ditadura com a mulher e vice-Presidente, Rosario Murillo.

Presidente da Nicarágua entre 1985 e 1990, Daniel Ortega voltou ao cargo em 2006, tendo sido reeleito em 2011 e 2016.