Presidente da Polónia veta reforma controversa do Supremo Tribunal

O chefe de Estado da Polónia anunciou o seu veto numa declaração televisiva. Andrezj Duda defendeu que “estas leis não reforçarão o sentimento de justiça” na sociedade polaca. Por isso mesmo, Duda pede que estas novas leis sejam corrigidas.



A decisão surge depois de milhares de polacos se terem manifestado ao longo dos últimos dias um pouco por todo o país.



As alterações tinham sido aprovadas pelos deputados na quinta-feira, apesar das críticas nacionais e internacionais, e no sábado pelo Senado. A oposição tinha então falado de um autêntico "Golpe de Estado" que põe em causa a independência do sistema judicial.



A Comissão Europeia tinha ameaçado na quarta-feira sancionar a Polónia se a reforma fosse aprovada.



A reforma proposta pelo Governo de Beata Szydlo – do mesmo partido do que o Presidente Duda – atribuía poderes reforçados ao Governo para decidir sobre a justiça. O executivo passava, por exemplo, a ter influência no processo de seleção dos magistrados.



O Governo polaco defende que a reforma é indispensável para renovar o sistema judicial e combater a corrupção. Interpreta a resistência encontrada como uma defesa dos privilégios e da impunidade de uma 'casta' de juízes.



Já para a oposição, a reforma enfraquece a separação de poderes e é uma tentativa de facilitar aos conservadores o controlo social. Os Estados Unidos mostraram-se preocupados com as alterações e a União Europeia admitiu avançar com sanções.



“Estamos agora muito perto de acionar o artigo 7º do Tratado da União Europeia", o que poderá significar a aplicação de sanções como a suspensão do direito de voto da Polónia no seio da União, tinha alertado o vice-presidente da Comissão Europeia.



Esta não é a primeira reforma levada a cabo pelo Governo conservador nacionalista do PiS (Lei e Justiça) que é criticada internacionalmente. As mudanças no Tribunal Constitucional e na comunicação social pública tinha já motivado críticas por parte da Comissão Europeia.



Varsóvia conta com o apoio de Budapeste. O primeiro-ministro húngaro Viktor Orban prometeu já dependeu a Polónia contra a “inquisição” de Bruxelas.