Presidente da RCA apela ao levantamento do embargo de armas ao país

27 Set, 2018

Na sua intervenção na 73.ª Assembleia-Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, Touadéra afirmou que há dois anos e meio que o seu Governo "tem trabalhado incansavelmente para restaurar os valores essenciais que fundamentam a democracia, a liberdade e os direitos humanos".

"Para conseguir isso, estamos empenhados em restaurar a autoridade do Estado, continuando o trabalho progressivo da administração e dos serviços do Estado nas nossas províncias, assim como a restauração dos serviços sociais básicos", mencionou.

Em dezembro de 2013, o Conselho de Segurança da ONU aprovou um embargo de venda de armas para o RCA, face à instabilidade no país.

No discurso da Assembleia-Geral, Faustin-Archange Touadéra congratulou o compromisso assumido pela União Europeia e pelos seus parceiros bilaterais no sentido de apoiar a formação e a ascensão das forças de defesa e segurança, e também o acompanhamento da implementação do plano de defesa nacional e o desdobramento das Forças Armadas do país, na perspetiva de um exército de guarnição e da administração do território nacional.

O chefe de Estado da RCA expressou a sua gratidão para com a Missão das Nações Unidas (Minusca), com um contingente de militares portugueses na Força Rápida de Intervenção, os Estados Unidos da América, a República Popular da China, a Federação Russa e a França, pelo apoio material às Forças Armadas nacionais.

Touadéra indicou que a sua ambição "é vê-los verdadeiramente operacionais e contribuir, junto da Minusca, para o imenso esforço de estabilização e retorno à paz duradoura na República Centro-Africana".

Faustin-Archange Touadéra afirmou que o seu "maior desejo" é permitir que os seus compatriotas "resolvam de uma vez por todas e de boa fé, as suas diferenças e estreitem os laços ancestrais que os unem".

"Hoje, o Governo e o povo da República Centro-Africana estão decididamente empenhados em consolidar o processo democrático e a recuperação económica do país", salientou.

O Presidente da RCA assegurou a sua "firme vontade de não poupar esforços para criar as condições para a reconciliação e reconstrução" do país, para devolver ao povo "a alegria e o gosto de viverem juntos".

Faustin-Archange Touadéra espera que a "comunidade internacional continue a ser mobilizada ao lado do povo da República Centro-Africana e trabalhe em sinergia com o Governo para a reabilitação" do seu país.

A República Centro-Africana caiu no caos e na violência em 2013, depois do derrube do ex-Presidente François Bozizé por vários grupos juntos na designada Séléka (que significa coligação na língua local), que suscitou a oposição de outras milícias, agrupadas sob a designação anti-balaka.

O Governo do Presidente Faustin Touadera, um antigo primeiro-ministro que venceu as presidenciais de 2016, controla cerca de um quinto do território. O resto é dividido por mais de 15 milícias, que, na sua maioria, procuram obter dinheiro através de raptos, extorsão, bloqueio de vias de comunicação, recursos minerais (diamantes e ouro, entre outros), roubo de gado e abate de elefantes para venda de marfim.

O conflito neste país, que tem o tamanho da França e uma população que é menos de metade da portuguesa (4,6 milhões), já provocou 700 mil deslocados e 570 mil refugiados e colocou 2,5 milhões de pessoas a necessitarem de ajuda humanitária.

Portugal está presente no país desde o início de 2017, no quadro da Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana (Minusca) e também integra a Missão Europeia de Treino Militar - República Centro-Africana (EUMT-RCA), esta última comandada pelo brigadeiro-general Hermínio Teodoro Maio.