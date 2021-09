Presidente da República angolano parte sábado para missão nos EUA

A etapa inicial do périplo será em Washington, onde será homenageado pelo seu envolvimento em iniciativas de defesa do Ambiente, refere em comunicado a Secretaria de Imprensa do Presidente da República.

Na capital norte-americana, o Presidente João Lourenço participará segunda-feira na Gala anual da Fundação Internacional para a Conservação do Ambiente (ICCF), evento durante o qual proferirá um discurso na presença de altas figuras da política, locais e estrangeiras, com realce para a presença do Presidente da República da Colômbia, Iván Duque Márquez, e numerosos congressistas.

No mesmo dia, Washington vai acolher uma mesa redonda sobre investimentos em Angola, iniciativa da Câmara de Comércio Estados Unidos da América-Angola, refere o comunicado, adiantando que "no evento sobre negócios, o Presidente João Lourenço falará aos empresários norte-americanos presentes".

No último dia da etapa em Washington, o chefe de Estado angolano irá ao Capitólio para um encontro com a líder do Congresso, Nancy Pelosi.

Faz parte do programa em Washington também uma visita ao Museu de História Afro-Americana, durante a qual está previsto "um encontro com descendentes de escravos idos de Angola há 400 anos e que se estabeleceram na região da Virgínia, tendo tido participação relevante na conformação do que hoje se conhece como os Estados Unidos da América".

João Lourenço chegará a Nova Iorque na próxima quarta-feira, onde fará o seu discurso na tribuna da Assembleia Geral das Nações Unidas na manhã de quinta-feira, sendo o quinto orador do dia, depois dos líderes da África do Sul, Guiana, Botswana e Cuba.

"Além da participação no debate geral anual da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, o Presidente da República desenvolverá intensa atividade diplomática, mantendo encontros com líderes de vários países presentes em Nova Iorque", refere o comunicado.