Presidente da República felicita trabalho de António Vitorino na OIM

“Ao concluir o seu mandato como Diretor-Geral do Organização Internacional das Migrações felicitou o Dr. António Vitorino pela excelência do trabalho que fez ao longo destes anos, que se traduziu no significativo alargamento do apoio da OIM a dezenas de milhões de migrantes à volta do mundo”, pode ler-se na nota da presidência O português perdeu na primeira volta de votações, contra a adversária norte-americana Amy Pope, que precisa de dois terços dos votos para conseguir o cargo.Depois da derrota na primeira ronda, António Vitorino decidiu retirar a candidatura e o cargo pertencerá a Amy Pope. João Gomes Cravinho, ministro dos Negócios Estrangeiros, também comentou a situação.“Durante a primeira volta, o resultado apontou para um apoio maior para a candidata americana e o senhor António Vitorino tomou a decisão de retirar a sua candidatura”, explicou Gomes Cravinho.Depois da notícia da desistência, Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de agradecer o trabalho de António Vitorino na Organização Internacional para as Migrações, realçando o bom trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos.“O Dr. António Vitorino pôs ao serviço daquela organização das Nações Unidas, as suas enormes capacidades pessoais e profissionais imprimindo uma nova dinâmica e alargando muito significativamente o âmbito da sua atuação”.“Felicito por isso o Dr. António Vitorino por aquele excelente trabalho, certo que terá mais oportunidades de pôr a suas capacidades pessoais e profissionais do serviço de Portugal e do Mundo”.António Vitorino conseguiu o cargo em 2018, tendo passado uma boa parte do seu mandato durante a pandemia de covid-19. A Organização atua primordialmente em situações de urgência para migrantes que se encontram em perigo, sendo guiada pelos princípios consagrados na carta das Nações Unidas.