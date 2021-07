Presidente da República inicia hoje uma visita de quatro dias ao Brasil

Marcelo Rebelo de Sousa tem encontros marcados com o atual Presidente do país e com antigos Presidentes. O Chefe de Estado participa amanhã na reinauguração do Museu da Língua Portuguesa. Quase 6 anos depois de um violento incêndio, o Museu reabre este sábado. A reportagem é do Correspondente da RTP no Brasil.