Partilhar o artigo Presidente da República quer aposta forte da União Europeia no apoio ao desenvolvimento em África Imprimir o artigo Presidente da República quer aposta forte da União Europeia no apoio ao desenvolvimento em África Enviar por email o artigo Presidente da República quer aposta forte da União Europeia no apoio ao desenvolvimento em África Aumentar a fonte do artigo Presidente da República quer aposta forte da União Europeia no apoio ao desenvolvimento em África Diminuir a fonte do artigo Presidente da República quer aposta forte da União Europeia no apoio ao desenvolvimento em África Ouvir o artigo Presidente da República quer aposta forte da União Europeia no apoio ao desenvolvimento em África

Tópicos:

Alemanha, Frank Walter Steinmeier,