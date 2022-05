Presidente da Síria visita Teerão pela segunda vez desde 2011

De acordo com os meios de comunicação locais, Assad esteve reunido com o líder supremo do Irão, Ali Khamenei, e com o Presidente Ebrahim Raisi, seguindo depois para Damasco, Síria.

Ainda não foram reveladas mais informações sobre as reuniões.

O Irão é um dos apoiantes regionais de Assad na guerra civil, que eclodiu em 2011.