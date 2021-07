Presidente da Tunísia dissolve o Parlamento após protestos violentos contra restrições

Saied anunciou que assumiria a governação do país com a ajuda de um novo primeiro-ministro.No domingo, milhares de tunisinos saíram às ruas em protesto contra o Governo e o maior partido no Parlamento – o islâmico moderado Ennahdha – após um novo pico da pandemia de Covid-19 e um crescente descontentamento face à crise política e económica que assola a Tunísia.

Após o anúncio de Saied no domingo, milhares de tunisinos voltaram a invadir as ruas da capital Tunes, desta vez em celebração.







“Conseguimos libertar-nos deles”, disse Lamia Meftahi, uma mulher que festejava no centro de Tunes após a declaração de Saied, referindo-se ao Parlamento e ao Governo. "Este é o momento mais feliz desde a revolução", acrescentou Meftahi, em referência à revolução anti-governamental de 2011, conhecida por Primavera Árabe.

O próprio Presidente Saied juntou-se à multidão em celebração da queda do Governo.

Golpe de Estado e atentado à democracia

Após uma reunião de emergência no domingo, Saied anunciou num discurso televisivo:O Presidente tunisino defendeu que a Constituição lhe permite suspender o Parlamento se este estiver em “perigo iminente” e prometeu responder com força militar a qualquer resposta armada contra as suas ações. “Advirto a quem pensar recorrer a armas e quem disparar uma bala, as Forças Armadas responderão também com munições”, alertou Saied.O presidente do Parlamento da Tunísia, Rached Ghannouchi, acusou Saied de montar “”."Consideramos que as instituições ainda estão de pé e os apoiantes do Ennahda e do povo tunisino defenderão a revolução", disse Ghannouchi, líder do partido de inspiração islâmica, à agência Reuters."Sou contra reunir todos os poderes nas mãos de uma pessoa", argumentou o líder político.Dois dos outros principais partidos no Parlamento, Heart of Tunisia e Karama, juntaram-se ao Ennahda para acusar Saied de um golpe de Estado. O ex-presidente Moncef Marzouki disse que o Presidente tunisino está a encaminhar o país "para uma situação ainda pior".

Uma década depois da revolução, a Tunísia está a enfrentar uma profunda crise económica e um dos piores surtos de Covid-19 em África, o que veio aumentar a instabilidade política e o descontentamento social face ao Governo.







