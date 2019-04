Presidente da União Africana diz que "golpe militar não é a resposta apropriada"

Lusa11 Abr, 2019, 19:57 | Mundo

Numa nota publicada por Moussa Faki Mahamat no portal `online` da Comissão da União Africana, o responsável lembra a Declaração de Lomé, de 2000, que "condena fortemente qualquer mudança de Governo de forma inconstitucional e que coloca os Estados-membros a respeitar o Estado de Direito, os princípios democráticos e os direitos humanos".

No documento, o presidente da Comissão da União Africana apela a todos as partes que "entrem num diálogo inclusivo para criar condições que tornem possível alcançar as aspirações do povo sudanês para a democracia, uma boa governação e bem-estar e a restauração da ordem constitucional o mais cedo possível".

Moussa Faki Mahamat expressou também a "solidariedade da União Africana para com o povo do Sudão", pedindo também que este mostrasse compromisso e disponibilidade para apoiar o país.

O Presidente do Sudão, Omar al-Bashir, foi hoje destituído e detido pelas Forças Armadas, depois de mais de quatro meses de contestação popular.

Os protestos, inicialmente motivados pelo aumento dos preços do pão e de outros bens essenciais, acabaram por transformar-se num movimento contra al-Bashir, que liderava o país desde 1989, quando chegou ao poder através de um golpe de Estado.

Durante a manhã de hoje, o ministro da Defesa, Awad Ahmed Benawf surgiu em uniforme militar na televisão pública sudanesa e anunciou a destituição de al-Bashir e a realização de "eleições livres e justas" após um período de transição de dois anos, durante o qual o país será governado por um conselho de transição militar.

Os militares decretaram estado de emergência para os próximos três meses, suspenderam a Constituição e fecharam as fronteiras e o espaço aéreo do país.

O Governo e a Presidência foram dissolvidos e foi imposto um recolher obrigatório.