Presidente da Venezuela inicia visita à Argélia para falar de petróleo e estreitar laços

O chefe de Estado venezuelano foi recebido no aeroporto Huari Bumedien pelo presidente do Senado, Abdelkader Bensalah, com quem tinha falado brevemente, no sábado, durante a escala técnica efetuada no âmbito da longa viagem até ao Cazaquistão, onde presidiu, no domingo, à reunião do Movimento de Países Não-Alinhados.

Segundo um comunicado da presidência argelina, Maduro terá, desta vez, mais tempo para "avaliar o estado das relações bilaterais de amizade e cooperação e procurar fórmulas para a sua consolidação".

Nicolás Maduro terá ainda oportunidade de trocar opiniões sobre assuntos regionais e internacionais de interesse comum, incluindo a situação do mercado mundial de hidrocarbonetos e as suas perspetivas, referiu a mesma nota.

Nem o governo argelino, nem a embaixada da Venezuela em Argel divulgaram a agenda de trabalho de Maduro, desconhecendo-se, portanto, se irá encontrar-se com o homólogo argelino, Abdelaziz Buteflika, doente desde que, em 2013, sofreu um grave acidente cardiovascular.

Em março, a chanceler alemã, Angela Merkel, teve de cancelar uma visita oficial a Argel devido ao agravamento da saúde do chefe de Estado argelino.

Desde então, Abdelaziz Buteflika -- que não fala em público -- foi visto a votar nas eleições legislativas de 04 de maio último e em alguns eventos transmitidos pela televisão estatal, sempre em cadeira de rodas.