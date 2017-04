Presidente da Venezuela ordena presença do exército nas ruas para manifestação da oposição

RTP 18 Abr, 2017, 07:09 / atualizado em 18 Abr, 2017, 08:09 | Mundo

"Desde o primeiro `toque de Diana` (toque militar usado para acordar os soldados), desde o primeiro cantar do galo, as FAB estarão nas ruas, dizendo `Viva a união cívico-militar`, `Viva a revolução bolivariana`", afirmou na segunda-feira.

Nicolás Maduro falava num ato transmitido pela televisão estatal venezuelana durante o qual ordenou ao exército que marche "em defesa da moral, da honra, do compromisso com a pátria" e contra os "traidores da pátria, que a partir do estrangeiro, de Miami, Bogotá e Santo Domingo triangulam conspirações".

Por outro lado, o ministro da Defesa, Vladimir Padrino López, explicou que "as FAB preservam a sua unidade monolítica, granítica e ratificam a sua lealdade incondicional ao senhor Presidente".

A 07 de abril a oposição venezuelana anunciou a intenção de realizar esta quarta-feira uma grande manifestação, que prometeu ser a "mãe de todas as marchas", em todos os estados do país, no âmbito de protestos contra a alegada rutura constitucional e contra duas sentenças em que o Supremo Tribunal de Justiça limita a imunidade parlamentar e assume as funções do parlamento, onde a oposição detém a maioria.

Por seu lado, o governo anunciou uma "marcha histórica", nesse mesmo dia, em Caracas, para assinalar o 207º aniversário da `revolução` de 1810, que levou à independência do país.

"Se a oposição deseja fazer alguma atividade tem que saber que o `chavismo` estará nas ruas, e vai ter que cumprir com a Constituição e a normas estabelecidas para as manifestações públicas e pacíficas", disse o vice-presidente da Venezuela, Tarek El Aissami, à televisão estatal.

Fontes do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, do Governo) dão conta de que nesse mesmo dia haverá atos de solidariedade com o Governo venezuelano e pela paz, em duas dezenas de países.

Onze países da América Latina pediram na segunda-feira à Venezuela que "garanta" o direito a manifestações pacíficas, antecipando igualmente os protestos anunciados contra o regime de Maduro.

"Apelamos ao Governo da República bolivariana da Venezuela que garanta o direito de manifestação pacífica", declararam a Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguai, Peru e Uruguai, num comunicado divulgado por Bogotá.

Desde o início de abril, cinco pessoas morreram e centenas ficaram feridas em manifestações contra o Governo venezuelano que resultaram em confrontos com a polícia.

C/ Lusa