Presidente das Filipinas coloca Alfândega sob controlo das Forças Armadas

"Todos os altos comandantes serão substituídos pelos militares, (...) enquanto resolvemos como enfrentar a corrupção neste país", disse Duterte no domingo em Davao.

Na semana passada, Duterte anunciou que substituiria todos os altos funcionários da Alfândega depois da Agência Antidrogas ter informado que tinha entrado no país metanfetamina no valor de 11 mil milhões de pesos (180 milhões de euros).

"Com esse tipo de jogo sujo que alguns estão jogando, sou forçado a pedir ao Exército que assuma o controlo", disse Duterte, que tem travado uma guerra contra as drogas que custou milhares de vidas.

Em agosto, as autoridades encontraram restos de drogas no porto de Cavite, dias depois de meia tonelada de metanfetaminas ter sido intercetada escondida nos elevadores do porto de contentores de Manila, o que leva a crer que os estupefacientes tenham ainda assim acabado por entrar no país.

No seu discurso de domingo, Duterte disse que o restante pessoal da alfândega está num "estado flutuante", já que a maioria foi acusada de corrupção e reportam diretamente ao Gabinete do Presidente.