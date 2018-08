Presidente de Angola lança nas redes sociais a aplicação "Qualificar"

Lusa27 Ago, 2018, 16:39 | Mundo

"Sempre defendi que apostar nos jovens é apostar no nosso futuro. Acredito que o caminho para o sucesso depende da dedicação aos estudos e ao trabalho. É com satisfação que anuncio o lançamento do Aplicativo Móvel Qualificar. Estás preparado?", refere João Lourenço, em mensagens colocadas nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter.

A aplicação visa facilitar sobretudo as informações sobre o Ensino Secundário Técnico, Ensino Superior, Ensino Pedagógico, Formação Profissional e Formação para a Administração, constituindo um serviço público de consulta da oferta formativa, abrangendo mais de 500 instituições de ensino e formação, distribuídas pelas 18 províncias do país.

O "Qualificar" inclui a oferta formativa assegurada pelas instituições tuteladas pelos diversos ministérios com atribuições no domínio do ensino e formação, como os ministérios da Educação, do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, da Administração do Território e Reforma de Estado e da Economia e Planeamento.

Compatível para vários dispositivos móveis, o "Qualificar" é totalmente gratuito e já se encontra disponível para instalação na Play Store e Apple Store.

Os utilizadores poderão efetuar a sua pesquisa por curso, por província e por área de conhecimento.

Com este aplicativo, os angolanos passam a ter acesso à informação sobre os vários cursos disponíveis no país, incluindo setores prioritários como a Agricultura e Pescas.

O "Qualificar" é o maior portal de oferta formativa de todo país, em que o Governo disponibiliza uma plataforma digital de consulta para todos os estudantes que poderão optar por um curso técnico-profissional ou superior, ou ainda, seguir a carreira de professor, bem como os que pretendam apostar no reforço das competências.