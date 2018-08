Presidente de empresa que gere aeroportos de Xangai investigado por corrupção

Lusa07 Ago, 2018, 08:33 | Mundo

Segundo o jornal de Hong Kong South China Morning Post (SCMP), trata-se do maior escândalo nos últimos anos envolvendo o chefe de uma empresa estatal com sede em Xangai, a "capital" económica do país.

O órgão de inspeção e disciplina local não especifica quais as irregularidades alegadamente cometidas por Wu, mas refere que este cometeu "graves violações da disciplina", termo que habitualmente descreve os casos de corrupção.

Wu, de 56 anos e antigo vice-secretário geral do governo municipal de Xangai, assumiu em meados do ano passado a entidade que opera os aeroportos de Pudong e Hongqiao, que em 2017 registaram um total de 112 milhões de passageiros.

Não se sabe se as irregularidades foram cometidas durante o seu mandato à frente daquele organismo.

Mais de 440 dirigentes, alguns dos quais ministros, foram já atingidos pela campanha anticorrupção em curso na China, desde que o Presidente chinês, Xi Jinping, assumiu a chefia do PCC em novembro de 2012.

Trata-se da mais persistente e ampla campanha do género na história da China comunista, mas críticos apontam que esta serve para Xi afastar rivais políticos, promovidos por outras cliques internas do PCC, argumentando que é gerida por um órgão interno do partido e não uma entidade independente.