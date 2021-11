Presidente de França critica forma como primeiro-ministro britânico gere a crise migratória no Canal da Mancha

O primeiro-ministro britânico enviou uma carta ao presidente francês a pedir que a França aceite de volta os migrantes ilegais que chegam ao Reino Unido.



O documento foi divulgado pelo próprio Boris Johnson na rede social Twitter. Emmanuel Macron reagiu com grande violência. Considera que questões desta natureza não se resolvem na praça pública e com divulgação nas redes sociais.



Paris cancelou o convite que tinha feito à ministra do Interior britânica para participar nas conversações com a União Europeia sobre a atual crise migratória no Canal da Mancha.



Vinte e sete migrantes perderam a vida esta semana, quando tentavam chegar ao Reino Unido.