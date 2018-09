Presidente de Moçambique realça consenso no país e "passos firmes" para a paz

Lusa26 Set, 2018, 09:51 | Mundo

"Moçambique tem dedicado esforços na remoção dos obstáculos à paz e na promoção da inclusão e do ambiente favorável ao desenvolvimento equitativo e sustentável. O empenho no diálogo construtivo nacional permitiu avanços significativos rumo à resolução de diferendos e a uma paz efetiva", acentuou Nyusi, no discurso proferido durante a 73.ª Assembleia-Geral das Nações Unidas.

Nyusi referiu ainda que "a busca da paz" com o diálogo político, tarefa a que se propôs desde o início do mandato como Presidente, em janeiro de 2015, propiciou "o ambiente necessário ao reforço da unidade nacional, à reconciliação nacional e a reforma da economia".

"Felizmente, há mais de dois anos que as armas se calaram em Moçambique, graças ao diálogo direito" com o falecido líder da Renamo [Resistência Nacional Moçambicana] Afonso Dhlakama.

Como "resultado do diálogo", que estabeleceu "o consenso", o Presidente moçambicano salientou a alteração constitucional, aprovada já pela Assembleia da República, e a revisão de lei eleitoral, "introduzindo elementos inovadores nos esforços de descentralização do país, com vista à redução de conflitos e o aprofundamento da democracia".

"Estes passos firmes do diálogo político constituem um marco indelével na história multipartidária do país. Pretendemos realizar eleições gerais sem qualquer partido armado, como aconteceu em ciclos anteriores. Por isso, está em curso o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração de elementos residuais da oposição", afirmou.

Filipe Nyusi referiu-se às eleições municipais em outubro, "como prova que Moçambique é cultor da democracia", com a participação "de vários partidos e associações da sociedade civil".

O chefe de Estado declarou ainda que, "em finais do próximo ano, realizar-se-ão eleições gerais", que ficou acordado "com o consenso" com a Renamo.

O chefe de Estado agradeceu "o apoio e carinho da comunidade internacional" e pediu que continue a assistência financeira para o processo de desmilitarização da Renamo, assunto "de complexidade".

"Não se ergue com a mesma facilidade o que se derrubou. Por isso, para se trabalhar na paz, reconciliação e no desenvolvimento, apelamos para que mais assistência seja dada para materialização do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração de elementos residuais".

Nyusi falou ainda que o Governo de Moçambique está empenhado em combater "o crime organizado, que desestabiliza e ameaça os esforços de desenvolvimento nacional".

"Estamos determinados em neutralizar os grupos de malfeitores que tentam perturbar a ordem e tranquilidade em alguns distritos a norte da província de Cabo Delgado", disse, acrescentando que as práticas criminais configuram "um crime hediondo, de caráter global, que envolve nacionais e não nacionais".

"O povo moçambicano está determinado, quer viver em paz", sublinhou o Presidente de Moçambique, referindo-se também à agenda nacional de governação até 2019, que, desejou, crie "uma sociedade mais justa, solidária e equitativa e alargar a justiça social".