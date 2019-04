Presidente de São Tomé e Príncipe defende "reforma urgente do direito penal"

Lusa26 Abr, 2019, 14:32 | Mundo

Falando na cerimónia de abertura do ano judicial, que decorre hoje no cinema Marcelo da Veiga, em São Tomé, o chefe de Estado afirmou: "É urgente a reforma do nosso direito penal, pois não podemos continuar a conviver com um sistema em que, desde que haja uma queixa e sem mesmo que se observem indícios suficientes, o cidadão torna-se imediatamente arguido e fica suspeito, desde início, a um termo de identidade e residência limitador dos seus direitos".

Na intervenção, Evaristo de Carvalho criticou que "os tribunais continuam a ser dispendiosos, morosos e bastante injustos, sobretudo para com os menos favorecidos" e defendeu que "as relações institucionais entre os tribunais, Ministério Público e polícias judiciária e nacional devem ser as mais sãs e harmoniosas possível, respeitando escrupulosamente o princípio da separação de atribuições e competências".

Para Evaristo Carvalho, "não pode ser permitido, em São Tomé e Príncipe, que se detenham cidadãos para depois se investigar os atos que lhe são imputados, bem como não se pode continuar a misturar o que a Constituição separou e tornou indisponível mesmo para o próprio legislador".

O sistema, concluiu, "estabelece uma clara separação entre a imputação, a acusação e a condenação".

As declarações do Presidente surgem depois de um conflito institucional entre a Polícia Judiciária e o Ministério Público devido à recente prisão preventiva do ex-ministro das Finanças Américo Ramos e a decisão de constituir arguido o ex-ministro das Obras Públicas Carlos Vila Nova, ambos do Governo anterior, da Ação Democrática Independente (ADI).