Presidente de Taiwan anuncia reforço da cooperação militar com os EUA

A afirmação foi feita depois de uma reunião com congressistas norte-americanos, em visita à capital da ilha, Taipé.

A governante salientou que "Taiwan vai cooperar ainda mais ativamente com os Estados Unidos e outros parceiros democráticos para enfrentar desafios internacionais como o expansionismo autoritário e as alterações climáticas".

A visita de cinco dias de congressistas norte-americanos surge depois de um responsável do departamento de Defesa dos EUA pelas relações do Pentágono com a China, ter visitado Taiwan na sexta-feira, de acordo com o jornal Financial Times.

Pequim, que reivindica a ilha como parte do seu território, opõe-se a qualquer contacto oficial entre Taiwan e outros países democráticos. Nos últimos anos, várias viagens oficiais de responsáveis norte-americanos provocaram a indignação do Governo chinês.