Presidente de Taiwan recebe mais importante representante dos EUA desde 1979

", disse Tsai Ing-wen, no momento em que recebeu a delegação norte-americana liderada por Azar, cerca das 3h00 desta segunda-feira em Portugal.Por seu lado, Azar afirmou que "" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e elogiou "o êxito" na prevenção da covid-19 na ilha, que considerou "uma das mais bem sucedidas do mundo"."Os nossos valores democráticos partilhados trouxeram sucesso à saúde", disse.A delegação dos EUA foi submetida a um teste de coronavírus ao aterrar, no domingo, e viajará em veículos especiais durante a estada na ilha, para evitar o contágio.Azar é o primeiro membro do governo dos Estados Unidos a visitar Taiwan em seis anos.Em 2014, a visita da então responsável da Agência de Proteção do Meio Ambiente norte-americana, Gina McCarthy, provocou o protesto da China, que acusou os EUA de trair o compromisso de manter apenas relações não oficiais com Taipé.

A visita do secretário de Saúde dos EUA é considerada como uma provocação por Pequim, que considera Taiwan, formalmente República da China, como parte do território chinês e se opõe a qualquer relação entre as autoridades da ilha e governos estrangeiros.