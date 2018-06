Presidente de Timor-Leste nomeia Taur Matan Ruak como novo primeiro-ministro

Lusa20 Jun, 2018, 07:31 | Mundo

"É nomeado primeiro-ministro o senhor Taur Matan Ruak, com efeitos a partir de 22 de junho de 2018", refere o curto decreto de três parágrafos de Francisco Guterres Lu-Olo, publicado hoje no Jornal da República.

O texto recorda que a constituição atribui ao chefe de Estado a "competência para nomear o primeiro-ministro, ouvidos os partidos políticos representados no Parlamento Nacional".

Fonte da Presidência da República confirmou à Lusa que Lu-Olo recebe já hoje Taur Matan Ruak, que lhe deverá apresentar formalmente o elenco do próximo Governo, formado por elementos dos três partidos que integram a Aliança de Mudança para o Progresso (AMP), que venceu as legislativas antecipadas com maioria absoluta.

Ainda que a lista dos membros do executivo não tenha sido divulgada, fontes da AMP confirmaram que o número dois do executivo será Xanana Gusmão, líder da coligação e presidente do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT).

O executivo deverá tomar posse na sexta-feira numa cerimónia no Palácio de Lahane, nos arredores da capital timorense.

Antes do encontro com Taur Matan Ruak, o chefe de Estado reúne-se pela primeira vez com o presidente e restantes elementos da mesa do Parlamento Nacional, que foram eleitos na semana passada.

Na quinta-feira, o Parlamento deverá reunir em sessão extraordinária para autorizar um pedido de deslocação ao exterior do Presidente da República que, entre 26 e 30 de junho, se desloca a Jakarta, capital da Indonésia, naquela que é a sua primeira visita desde que tomou posse em 2017.