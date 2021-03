Presidente de Timor-Leste rejeita misturar política e pandemia

", disse Francisco Guterres Lú-Olo numa mensagem ao país.





"Por isso, não vale a pena usar a covid-19 para fazer campanha. A próxima campanha eleitoral só vai arrancar em 2022 para as presidenciais e a seguinte apenas em 2023 para as eleições legislativas. Não é agora! Vamos, por isso, dar as mãos e manter-nos unidos na luta contra o coronavírus, o nosso inimigo comum", considerou.

Na mensagem, que leu no Palácio Presidencial, o chefe de Estado disse que a "união e a luta conjunta" serão "um contributo para a dignificação" do país e "um motivo de orgulho para os timorenses perante a comunidade internacional"."Ninguém ficará a perder se venceremos a covid-19. Se todos contribuírem, a vitória será de todos", disse.Praticamente um ano depois do primeiro caso da covid-19 em Timor-Leste, Lú-Olo manifestou "esperança" apesar do momento difícil que o país está a atravessar, com novos máximos de casos ativos a serem atingidos todos os dias na última semana.Timor-Leste está a viver o seu pior momento da pandemia desde o inicio, com o maior número de casos ativos de sempre, quatro cercas sanitárias e três municípios em confinamento obrigatório.

Francisco Guterres Lú-Olo apelou ao governo para que o programa de vacinação seja implementado "com a maior brevidade possível" e saudou o apoio da comunidade internacional a esse processo.



", apelou.Na mensagem, o presidente deixou apelos aos cidadãos, especialmente líderes políticos, religiosos, professores e líderes comunitários, para que sejam um exemplo a seguir nas medidas sanitárias preventivas.