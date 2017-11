Presidente destituída do Parlamento catalão acata artigo 155

Andreia Martins - RTP09 Nov, 2017, 17:00 / atualizado em 09 Nov, 2017, 17:50 | Mundo

Na audição desta quinta-feira perante o juiz Pablo Larena, do Tribunal Supremo de Espanha, a presidente deposta do Parlamento da Catalunha aceitou a imposição do artigo 155 da Constituição espanhola. Na quarta-feira, o Tribunal Constitucional de Espanha anulou a Declaração Unilateral da Independência da Catalunha (DUI) e chamou os antigos responsáveis do parlamento regional a depor perante a justiça, por terem permitido a votação da independência na sequência do referendo de 1 de outubro, classificado como ilegal por Madrid.



Segundo fontes judiciais que estiveram presentes no interrogatório, Forcadell e outros cinco membros da mesa, investigados por crimes de rebelião, secessão e peculato, demarcaram-se da estratégia seguida pelos ex-conselheiros do Governo, em prisão preventiva desde a semana passada, que preferiram não responder perante as acusações do Ministério Público.



A ex-presidente do Parlamento frisou mesmo que a declaração de independência que foi aprovada no Parlamento a 27 de outubro, poucas horas antes da dissolução do parlamento regional, teve um caráter "simbólico, sem efeitos jurídicos” e que a sua função, enquanto líder da mesa, foi apenas de permitir o debate "livre".



Numa resposta ao juiz que durou cerca de duas horas e meia, Carme Forcadell considerou que qualquer tentativa de evitar o debate parlamentar proposto pelo Governo, entretanto destituído, teria constituído um incumprimento da legalidade e dos princípios do Estado democrático, segundo revela o jornal El País.



Referiu ainda que o Tribunal Constitucional não deve agir previamente a este tipo de decisões mas apenas a posteriori e que desde o início do processo defendeu mobilizações “sem violência”. Uma semana em prisão preventiva

Na resposta à justiça espanhola, a ex-presidente do Parlamento apresentou vários documentos, em formato físico e digital, de forma a tentar comprovar que não atuou contra a lei espanhola.



A predisposição em responder às perguntas dos magistrados e a colaboração com a justiça torna menos provável a prisão preventiva destes antigos responsáveis do Parlament como medida cautelar.



Estas audições acontecem precisamente uma semana depois de a Audiência Nacional, um tribunal especial que tem jurisdição em todo o território espanhol, ordenar a prisão preventiva de oito ex-conselheiros de Carles Puigdemont, incluindo o antigo vice-presidente Oriol Junqueras. Os ex-ministros do Governo regional destituído optaram por não retorquir perante as acusações do Ministério Público.



Também na semana passada, a justiça espanhola emitiu um mandado de detenção europeu contra Carles Puigdemont e outros quatro ex-conselheiros que viajaram com o presidente destituído para Bruxelas, que no domingo se entregaram à justiça belga. Encontram-se desde essa altura em liberdade condicional, proibidos de sair da Bélgica enquanto aguardam uma decisão.



Entretanto, a pouco mais de um mês das eleições regionais convocadas por Madrid para 21 de dezembro, Carles Puigdemont anunciou esta quinta-feira, a partir da Bélgica, a criação de uma “estrutura estável” para coordenar a partir do estrangeiro as ações do autoproclamado governo – destituído por Madrid – que continua a considerar como o único legitimo.



Cada vez com maior complexidade, o desafio independentista da Catalunha ganha novas dimensões com as suspeitas de interferência russa. Uma equipa de especialistas, supervisionada diretamente pela chefe da diplomacia da União Europeia detetou uma série de notícias falsas com origem na Rússia, com o objetivo de agravar a crise política.