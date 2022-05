Presidente do BAD diz que África tem de continuar a usar gás para produzir energia

"Quando olhamos para a transição energética, temos de garantir três imperativos: Primeiro, temos de garantir o acesso e os preços baixos da eletricidade. Segundo, tem de haver segurança no abastecimento. Terceiro, o gás tem de continuar a ser uma parte crucial do `mix` de energia. Mesmo que a África subsaariana triplique o seu uso de gás para produzir energia, só contribuirá com menos de 0,67% das emissões globais de carbono", disse Akinwumi Adesina, na abertura dos encontros anuais do BAD, a decorrer em Acra até sexta-feira.

Na sessão de abertura, que contou com a presença do Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, Adesina defendeu que o BAD tem liderado a transição energética em África.

Desde 2009 que o banco não financia novos projetos de carvão e tem apostado em projetos de energias renováveis, já que o continente tem "um dos maiores potenciais do mundo" nesse setor, em particular na energia solar, hídrica, geotermal e eólica.

Exemplificou que o BAD financiou o projeto `Desert to Power` no Sahel, de 20 mil milhões de dólares (18,6 mil milhões de euros) e que visa construir 10.000 megawatts de geração de energia solar, abastecendo de eletricidade 250 milhões de pessoas e tornando o Sahel a maior zona solar do mundo.

No entanto, reiterou que o progresso da transição energética de África vai depender de as economias desenvolvidas cumprirem a sua promessa de fornecer pelo menos 100 mil milhões de dólares (93,1 mil milhões de euros) anuais em financiamento climático para os países em desenvolvimento.

No seu discurso, Adesina lembrou que África é o menor emissor de gases poluentes do mundo, contribuindo apenas com 4% de todas as emissões, mas sofre desproporcionadamente os efeitos das alterações climáticas, nomeadamente a intensidade das secas, dos ciclones, das chuvas e da desertificação.

Lembrou que para apoiar África a adaptar-se às alterações climáticas, o BAD vai duplicar o seu financiamento climático para 25 mil milhões de dólares até 2025.

Está também a apoiar os países a adquirirem seguros contra eventos climáticos extremos, através do seu Mecanismo de Seguro de Risco de Desastres na África.

Exemplificou que em Madagáscar o seguro permitiu 12 mil milhões de dólares para compensar mais de 600 mil agricultores afetados pelos ciclones.