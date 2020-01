Presidente do BCP não vê razões para Sonangol deixar de ser acionista do banco

O presidente do BCP não vê razões para a Sonangol deixar de ser acionista do banco. Diz estar sempre atento a movimentos de contas de clientes que possam ser suspeitos. O governador do Banco de Portugal diz que está também atento e a atuar para prevenir o branqueamento de capitais.