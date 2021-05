Presidente do Brasil participou numa concentração com milhares de motards

No Rio de Janeiro, este domingo foi dia de apoio ao Presidente Bolsonaro. Sem máscara, nem distanciamento social, o presidente do Brasil participou numa concentração de motards, que reuniu milhares de pessoas, no Rio de Janeiro. A concentração foi convocada pelo próprio chefe de Estado, como uma manifestação de apoio a Bolsonaro. A reportagem é do correspondente da Antena 1, Pedro Sá Guerra.