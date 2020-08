Presidente do Brasil pede crédito para setores naval e aéreo

Um dos projetos pede um crédito suplementar de cerca de 500 milhões de reais (76,6 milhões de euros) já este ano para a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), para as Companhias Docas do Ceará, Espírito Santo, Bahia, Pará e Rio Grande do Norte, e para a Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron), visando assegurar o desempenho operacional e a conclusão de projetos prioritários.Já a última medida solicita a abertura de crédito de 75 milhões de reais (11,5 milhões de euros) também para a Infraero e para a Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern).





Para que serve o financiamento







No caso da Codern, os recursos serão destinados para projetos de recuperação da infraestrutura operacional e administrativa do Porto de Maceió. Já o valor destinado à Infraero será para despesas com obras do contrato de concessão dos aeroportos de Confins, em Belo Horizonte, e do Galeão, no Rio de Janeiro.Os créditos, em caso de aprovação pelo congresso, serão custeados com recursos do Tesouro Nacional.O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, também aprovou a lei que prevê medidas temporárias de ajuda aos setores portuário e aeroportuário durante a pandemia do novo coronavírus, que afetou fortemente o Brasil, o segundo país do mundo com maior número de mortes e infetados, apenas atrás dos Estados Unidos.