Presidente do Cazaquistão pede ajuda militar a Moscovo para controlar protestos

O presidente do Cazaquistão acaba de pedir ajuda militar russa para controlar os protestos violentos no país. Moscovo ainda não respondeu. Desde domingo que a situação provocada pelo aumento do preço dos combustíveis no país se agrava. Milhares de pessoas tomaram de assalto o principal aeroporto do país em Almaty e já esta noite foram mortos oito elementos das forças de segurança.