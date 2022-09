Presidente do Cazaquistão propõe eleições antecipadas e mandato único de 7 anos

Nur-Sultan, Cazaquistão, 01 set 2022 (Lusa) -- O Presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, propôs hoje a realização de eleições presidenciais antecipadas neste outono e a redução para sete anos do mandato do chefe de Estado, não renovável.