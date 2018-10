Presidente do Chile anuncia visita de Jair Bolsonaro ao país

Lusa29 Out, 2018, 17:02 | Mundo

Na mensagem, Sebastián Piñera volta a felicitar Jair Bolsonaro pelo seu "grande triunfo eleitoral" no domingo.

"Felicito o povo brasileiro por uma eleição limpa e democrática", escreveu o chefe de Estado chileno, no Twitter.

"Tenho a certeza de que trabalharemos com vontade, força e visão para o futuro em prol do bem-estar dos nossos povos e da integração", referiu Sebastián Piñera, no `tweet` publicado hoje à tarde, sobre a visita de Jair Bolsonaro ao Chile, acrescentando que o Brasil é "um importante aliado estratégico".

O deputado federal Onyx Lorenzoni, anunciou hoje que primeira viagem ao exterior a realizar por Jair Bolsonaro enquanto Presidente da República brasileiro será ao Chile, tendo o compromisso sido acertado com o Presidente chileno Sebastián Piñera.

Lorenzoni aposta que a parceria com o país vizinho vai impulsionar um projeto de crescimento da região, segundo a plataforma de notícias Agência Brasil: "Podem ser irmãos na luta para construir o desenvolvimento", disse o deputado.

Jair Messias Bolsonaro, 63 anos, capitão do Exército brasileiro reformado, foi eleito no domingo, na segunda volta das eleições presidenciais, o 38.º Presidente da República Federativa do Brasil, com 55,1% dos votos.

De acordo com dados do Supremo Tribunal Eleitoral brasileiro, Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda), conquistou 44,9% dos votos, e a abstenção foi de 21% de um total de mais de 147,3 milhões eleitores inscritos.