Presidente do Conselho Francês do Culto Muçulmano admite "autodissolução"

Numa coluna publicada no portal do diário L`Opinion, Mohammed Moussaoui sublinha que "todos os cultos do país tiveram de se adaptar em determinado momento da sua história".

"O Islão de França encontra-se nessa encruzilhada. Virar a página do atual formato das instâncias representativas do culto muçulmano e inventar novas formas de organização que estejam em concordância com a sociedade francesa (...) é uma primeira resposta aos muitos desafios que o Islão de França tem de enfrentar", defende.

Em dezembro, o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, declarou que o Conselho Francês do Culto Muçulmano (CFCM), interlocutor dos poderes públicos desde 2003, estava "morto".

O Governo lançou um "Fórum do Islão de França" (Forif) que deverá reunir-se nas próximas semanas e encontrar uma forma de representação do Islão assente nos atores departamentais e já não na tutela das federações de mesquitas filiadas a países (Argélia, Marrocos, Tunísia) que compõem o CFCM.

"Existe a possibilidade de fazer emergir de uma forma coordenada com os poderes públicos uma nova organização da religião muçulmana, legitimada pelos atores no terreno", sustentou Moussaoui, cuja presidência do CFCM termina a 19 de janeiro.

Segundo Moussaoui, "ela deve ser fruto de uma concertação que associe o Forif e as estruturas departamentais do culto muçulmano instituídas ou em vias de o ser".

"Esta nova organização poderá ser seguida de uma autodissolução do CFCM, nos termos dos seus estatutos", acrescenta, convidando "todas as componentes do CFCM a inscrever-se neste processo" e a "aplicarem esta orientação por ocasião de uma assembleia-geral extraordinária que poderá realizar-se em breve".