Presidente do Egito anuncia recandidatura às presidenciais de dezembro

"Hoje respondo de novo ao vosso apelo. Tenho a intenção de ser o vosso candidato para prosseguir este sonho com um novo mandato", disse Al-Sisi durante um discurso na nova capital administrativa que o Egito está a construir a sul do Cairo.

Este anúncio coincide com a divulgação de diversas organizações não-governamentais (ONG) internacionais e egípcias de um relatório entregue ao Comité contra a tortura da ONU onde se conclui que a prática da tortura pelas autoridades egípcias "está a aumentar" e é "tão sistemática" que constitui "um crime contra a humanidade segundo o direito internacional".

As ONG afirmam que as autoridades egípcias usam como métodos de tortura "os espancamentos, descargas elétricas, violência sexual, negação a cuidados médicos, falta de contacto com a família e outros atos que provocam dor e sofrimentos graves", segundo o comunicado.

O relatório foi entregue ao Comité contra a tortura antes do exame da situação no país no âmbito da Convenção da ONU contra a tortura, que decorrerá em 14 e 15 de novembro.