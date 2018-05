Partilhar o artigo Presidente do governo da Catalunha forma exrcutivo com detidos e exilados Imprimir o artigo Presidente do governo da Catalunha forma exrcutivo com detidos e exilados Enviar por email o artigo Presidente do governo da Catalunha forma exrcutivo com detidos e exilados Aumentar a fonte do artigo Presidente do governo da Catalunha forma exrcutivo com detidos e exilados Diminuir a fonte do artigo Presidente do governo da Catalunha forma exrcutivo com detidos e exilados Ouvir o artigo Presidente do governo da Catalunha forma exrcutivo com detidos e exilados

Tópicos:

Antoni Comín, Barcelona, Jordi Turull Josep Rull,