Presidente do Governo do Príncipe ameaça recorrer à justiça para se defender de "ataques à honra"

Na página do Movimento para Mudança e Progresso do Príncipe (UMPP), força política que sustenta a sua governação, "Tozé" Cassandra - como é conhecido - afirma: "A política é uma atividade civilizadora que deve procurar resolver problemas ou diferenças de forma racional. Não pode valer tudo na política! Recuso, veementemente, esta prática e farei tudo o que estiver ao meu alcance para condenar esta forma de ser e estar na política, recorrendo a todas formas que a justiça e leis (nacionais e internacionais) me facultam".

Nesse "manifesto de repúdio", o presidente do Governo do Príncipe defende-se do que considera serem "ataques" de que diz ser vítima nos últimos tempos.

"Sei de onde partem estes ataques e as razões ou motivações que justificam tal propósito", sublinha José Cassandra.

"Não podendo ganhar nas urnas, constato, com alguma regularidade, a transferência para as redes sociais, tendo energúmenos de costume como protagonistas, a continuação da luta política, privilegiando-se, todavia, ações agressivas de ataque ao caráter, manifestação de ódio, inveja e outras formas de ofensa", acrescenta.

Nos últimos dias surgiram rumores nas redes sociais de que o presidente estaria a ser investigado pelo Ministério Público são-tomense.

"Fui confrontado com a acusação de estar a ser investigado pela Procuradoria-Geral da República, tendo em conta negócios relacionados com droga na Região Autónoma do Príncipe", comenta Cassandra no comunicado, dando este como um de três exemplos do que descreve como "ações agressivas de ataque ao caráter".

A Lusa tentou confirmar a informação junto da Procuradoria-Geral da República, mas sem sucesso até ao momento.

"Sei de onde partem estes ataques e presumo conhecer todos aqueles que lhes dão, aparentemente, cobertura, pelo silêncio manifestado, nalguns casos, em detrimento da condenação pública do mesmo, com o propósito de defesa das instituições do país, como julgo ter acontecido no primeiro caso, por omissão colaborante ou, até, na colaboração cúmplice e envergonhada para posicionamentos privilegiados de caráter político", respondeu José Cassandra.

Sublinha ainda que vai recorrer à justiça contra "este tipo de agressões morais e éticas".

"Farei tudo o que estiver ao meu alcance para que os danos à minha honra e integridade, perante esta cíclica e gigantesca campanha de agressão e ódio militante, possa ser reposta e os prevaricadores sejam punidos", garante.

"Tozé" Cassandra cumpre o quarto mandato e último mandato à frente do Governo Regional do Príncipe, após as eleições regionais de outubro de 2018, e já manifestou a intenção de concorrer às eleições presidenciais de São Tomé e Príncipe em 2021.